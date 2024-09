ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich schlussendlich fester

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 1 802,15 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der ATX Prime 0,002 Prozent leichter bei 1 799,85 Punkten, nach 1 799,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 796,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 803,97 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,142 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 816,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 798,71 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 1 600,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,14 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 4,63 Prozent auf 5,88 EUR), Rosenbauer (+ 1,65 Prozent auf 36,90 EUR), Polytec (+ 1,64 Prozent auf 3,10 EUR), Lenzing (+ 1,27 Prozent auf 31,85 EUR) und Raiffeisen (+ 1,14 Prozent auf 17,72 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-15,00 Prozent auf 6,80 EUR), STRABAG SE (-2,78 Prozent auf 38,50 EUR), Frequentis (-2,68 Prozent auf 25,40 EUR), CA Immobilien (-2,52 Prozent auf 25,52 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 88,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 2 171 618 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 25,518 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,72 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at