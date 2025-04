Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstagabend agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 2 024,93 Punkten aus dem Handel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 2 021,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 021,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 025,62 Punkte, das Tagestief hingegen 2 010,44 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, notierte der ATX Prime bei 2 156,21 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 24.01.2025, den Stand von 1 917,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 794,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,90 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 190,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 3,97 Prozent auf 2,62 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,46 Prozent auf 13,76 EUR), Wolford (+ 3,03 Prozent auf 3,40 EUR), OMV (+ 2,09 Prozent auf 44,96 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,96 Prozent auf 31,15 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-3,61 Prozent auf 12,00 EUR), Addiko Bank (-3,59 Prozent auf 18,80 EUR), STRABAG SE (-2,41 Prozent auf 68,80 EUR), Frequentis (-2,05 Prozent auf 38,20 EUR) und Rosenbauer (-1,78 Prozent auf 38,60 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 451 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,452 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,82 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at