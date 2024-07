ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone

Der ATX Prime bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 1 842,01 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent tiefer bei 1 845,67 Punkten in den Handel, nach 1 845,93 Punkten am Vortag.

Bei 1 845,83 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 840,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,718 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 784,54 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 17.04.2024, einen Stand von 1 758,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 599,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,47 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 0,65 Prozent auf 39,00 EUR), Semperit (+ 0,56 Prozent auf 10,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR), FACC (+ 0,38 Prozent auf 8,00 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,38 Prozent auf 26,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil ZUMTOBEL (-1,02 Prozent auf 5,80 EUR), DO (-0,83 Prozent auf 167,60 EUR), AT S (AT&S) (-0,78 Prozent auf 20,42 EUR), Lenzing (-0,77 Prozent auf 32,35 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,74 Prozent auf 108,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 448 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,16 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,82 Prozent gelockt.

