ATX Prime aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstagmittag

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 1 710,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,008 Prozent auf 1 711,40 Punkte an der Kurstafel, nach 1 711,26 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 714,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 709,28 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,645 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.02.2024, den Wert von 1 697,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 683,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 695,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,210 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 2,02 Prozent auf 25,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,81 Prozent auf 112,20 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,15 Prozent auf 21,95 EUR), PORR (+ 1,06 Prozent auf 13,34 EUR) und Verbund (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-2,28 Prozent auf 15,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 8,34 EUR), UBM Development (-1,33 Prozent auf 18,55 EUR), Rosenbauer (-1,05 Prozent auf 28,30 EUR) und S IMMO (-1,00 Prozent auf 15,84 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113 969 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,329 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at