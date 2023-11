ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent höher bei 1 593,96 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent tiefer bei 1 588,34 Punkten, nach 1 588,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 595,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 584,54 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,378 Prozent nach unten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 1 559,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 610,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 577,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 0,648 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell voestalpine (+ 3,08 Prozent auf 24,78 EUR), UBM Development (+ 2,94 Prozent auf 21,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,35 Prozent auf 28,76 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,90 Prozent auf 118,20 EUR) und PORR (+ 1,74 Prozent auf 11,72 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-4,11 Prozent auf 0,70 EUR), Wolford (-2,86 Prozent auf 5,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,13 Prozent auf 46,05 EUR), Lenzing (-1,49 Prozent auf 36,30 EUR) und Flughafen Wien (-1,18 Prozent auf 50,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 103 495 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,853 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at