ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung im Plus

So performte der ATX Prime am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,55 Prozent fester bei 1 784,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 1 776,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 774,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 792,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 774,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der ATX Prime 1 877,27 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 710,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 613,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,21 Prozent auf 22,20 EUR), Erste Group Bank (+ 2,50 Prozent auf 43,07 EUR), Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 16,13 EUR), BAWAG (+ 1,67 Prozent auf 57,95 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,30 Prozent auf 6,24 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen FACC (-3,10 Prozent auf 7,50 EUR), Lenzing (-2,08 Prozent auf 35,25 EUR), Rosenbauer (-1,96 Prozent auf 35,00 EUR), UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR) und S IMMO (-1,36 Prozent auf 21,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 294 654 Aktien gehandelt. Mit 25,552 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,84 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at