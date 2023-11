ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt schlussendlich

Am Mittwoch bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,37 Prozent schwächer bei 1 545,50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,039 Prozent stärker bei 1 551,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 551,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 539,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 557,60 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 596,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 635,62 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 1 484,08 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,41 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 7,64 Prozent auf 6,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,74 Prozent auf 38,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,41 Prozent auf 32,35 EUR), Telekom Austria (+ 1,21 Prozent auf 6,68 EUR) und Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 13,83 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Palfinger (-3,72 Prozent auf 22,00 EUR), Andritz (-2,76 Prozent auf 42,20 EUR), OMV (-2,61 Prozent auf 40,28 EUR), Polytec (-2,50 Prozent auf 3,90 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,44 Prozent auf 109,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 620 645 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,662 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,10 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at