Polytec Aktie
|3,27EUR
|-0,02EUR
|-0,61%
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
Polytec buy
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" und ihr Kursziel von 4,0 Euro für die Aktien des heimischen Automobilzulieferers Polytec nach Vorlage der Zweitquartalszahlen 2025 bestätigt. Polytec habe für das abgelaufene Jahresviertel solide Umsätze gemeldet und die Rentabilität im Vergleich zum Auftaktquartal heuer weiter erhöht, kommentierte der zuständige Experte Peter Rothenaicher.
Zudem erscheine die Aktie "massiv unterbewertet", so Rothenaicher. An der Wiener Börse notierten Polytec-Aktien am Donnerstagnachmittag bei 3,27 Euro. Pro Aktie erwarten die Baader-Analysten für 2025 einen Gewinn (EPS) von 0,32 Euro. In den beiden Folgejahren soll sich der Gewinn je Aktie auf 0,72 respektive 1,02 Euro belaufen. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden Dividendenausschüttungen von 0,08 (2025), 0,18 (2026) und 0,25 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
