ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verliert am Nachmittag

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent tiefer bei 1 816,55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 1 830,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 830,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 835,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 816,17 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 1 844,93 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 11.03.2024, mit 1 688,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 1 600,93 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,98 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 7,69 Prozent auf 8,40 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,34 Prozent auf 13,10 EUR), Wolford (+ 1,52 Prozent auf 4,00 EUR), Andritz (+ 0,88 Prozent auf 57,15 EUR) und EVN (+ 0,85 Prozent auf 29,55 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil BAWAG (-3,17 Prozent auf 58,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,95 Prozent auf 8,56 EUR), Rosenbauer (-2,54 Prozent auf 34,60 EUR), Lenzing (-2,43 Prozent auf 32,10 EUR) und Frequentis (-2,31 Prozent auf 29,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

