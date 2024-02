ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,95 Prozent stärker bei 1 716,06 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,115 Prozent höher bei 1 701,90 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 699,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 722,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 701,24 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, notierte der ATX Prime bei 1 701,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 637,20 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 1 760,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 0,118 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 750,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 9,40 Prozent auf 32,60 EUR), Palfinger (+ 3,55 Prozent auf 24,80 EUR), PORR (+ 3,36 Prozent auf 13,54 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,40 Prozent auf 25,60 EUR) und STRABAG SE (+ 1,95 Prozent auf 44,35 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil FACC (-2,84 Prozent auf 6,15 EUR), Wolford (-1,79 Prozent auf 4,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 21,20 EUR), Frequentis (-1,48 Prozent auf 26,70 EUR) und Telekom Austria (-0,89 Prozent auf 7,83 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 613 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 21,748 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at