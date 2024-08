ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Erste Group Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Erste Group Bank-Anteile an diesem Tag bei 29,07 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,400 Erste Group Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2024 auf 48,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 675,27 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 67,53 Prozent gleich.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 19,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at