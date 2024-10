Auch Condor streicht Flüge ab Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach Ryanair und Eurowings hat auch die Fluggesellschaft Condor angekündigt, ihr Angebot am Hamburger Flughafen zu kürzen. Das Flugangebot ab Hamburg werde im Sommer 2025 um 13 Prozent verringert. "Wir streichen nicht nur Kapazität in Hamburg, sondern auch unser geplantes Wachstum im Sommer 2025 - eine logische Konsequenz aus der drohenden, völlig unverhältnismäßigen Erhöhung der Entgelte in Hamburg", sagte Condor-Chef Peter Gerber in einer Mitteilung. Verbindungen nach Samos (Griechenland) und Malaga sollen wegfallen. Der Hamburger Flughafen verteidigte in einer Stellungnahme die geplante Entgelterhöhung./lkm/DP/nas