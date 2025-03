NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 18,20 auf 21,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der irische Billigflieger dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nachsteuergewinn könnte die von dem Unternehmen ausgegebene Spanne knapp überboten haben. Angesichts des erheblichen Gegenwinds durch die Emissionen von klimaschädlichem Kohlendioxid, des geringen Rückenwinds durch die neue Flotte und der deutlichen Abhängigkeit vom US-Flugzeugbauer Boeing riet der Experte derweil, bei den Aktien an der Seitenlinie zu bleiben./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 08:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 09:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.