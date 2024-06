Aufschläge in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 4 990,03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,314 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 4 970,61 Punkte an der Kurstafel, nach 4 965,09 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 970,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 995,28 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,752 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 5 085,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.03.2024, einen Wert von 4 983,20 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 316,49 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10,57 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,03 Prozent auf 27,63 EUR), BNP Paribas (+ 2,03 Prozent auf 61,88 EUR), Schneider Electric (+ 1,94 Prozent auf 229,90 EUR), Santander (+ 1,88 Prozent auf 4,66 EUR) und UniCredit (+ 1,45 Prozent auf 35,44 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-1,89 Prozent auf 89,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,62 Prozent auf 109,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 64,73 EUR), Kering (-0,90 Prozent auf 316,83 EUR) und VINCI (-0,44 Prozent auf 101,94 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 211 573 Aktien gehandelt. Mit 379,023 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at