Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,77 Prozent stärker bei 4 941,62 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,240 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,113 Prozent fester bei 4 909,14 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 903,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 896,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 945,07 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,701 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 5 016,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, einen Stand von 5 000,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2023, den Wert von 4 256,51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,50 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 2,30 Prozent auf 89,72 EUR), adidas (+ 2,17 Prozent auf 220,80 EUR), Stellantis (+ 2,01 Prozent auf 18,38 EUR), Bayer (+ 1,66 Prozent auf 25,77 EUR) und Siemens (+ 1,40 Prozent auf 175,68 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-0,97 Prozent auf 43,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,09 Prozent auf 106,50 EUR), Eni (-0,02 Prozent auf 14,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 186,55 EUR) und Ferrari (+ 0,29 Prozent auf 397,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 989 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 392,596 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at