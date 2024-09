Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich

Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,71 Prozent höher bei 4 387,74 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 4 365,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 356,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 401,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 365,18 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.08.2024, den Stand von 4 351,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 571,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der STOXX 50 bei 3 959,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,23 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Zurich Insurance (+ 2,12 Prozent auf 499,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 46,07 CHF), HSBC (+ 1,90 Prozent auf 6,61 GBP), RELX (+ 1,85 Prozent auf 35,84 GBP) und Diageo (+ 1,63 Prozent auf 24,39 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-2,55 Prozent auf 267,20 CHF), Reckitt Benckiser (-1,15 Prozent auf 44,86 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,36 Prozent auf 58,24 EUR), UniCredit (+ 0,00 Prozent auf 36,90 EUR) und Richemont (+ 0,04 Prozent auf 119,75 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 24 192 563 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 521,352 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,13 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

