Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Um 09:12 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 4 503,80 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,224 Prozent fester bei 4 500,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 490,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 509,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 500,81 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,153 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 498,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 410,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 988,32 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 2,15 Prozent auf 52,81 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 25,06 GBP), Glencore (+ 1,54 Prozent auf 4,73 GBP), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 36,26 EUR) und Enel (+ 1,00 Prozent auf 6,65 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-0,48 Prozent auf 247,30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,33 Prozent auf 450,20 EUR), Zurich Insurance (-0,27 Prozent auf 475,50 CHF), Novartis (-0,21 Prozent auf 96,26 CHF) und AstraZeneca (-0,20 Prozent auf 120,62 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 303 516 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 594,428 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at