Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,57 Prozent auf 4 461,10 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent höher bei 4 441,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 435,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 461,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 441,09 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,429 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der STOXX 50 4 441,27 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 4 441,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 843,65 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 2,79 Prozent auf 47,83 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,48 Prozent auf 28,06 EUR), BP (+ 1,18 Prozent auf 4,07 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,16 Prozent auf 105,05 GBP) und Roche (+ 0,90 Prozent auf 279,70 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Intesa Sanpaolo (-0,82 Prozent auf 3,89 EUR), Siemens (-0,42 Prozent auf 180,44 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,08 Prozent auf 48,35 CHF), RELX (-0,03 Prozent auf 35,88 GBP) und AstraZeneca (+ 0,10 Prozent auf 118,40 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 100 005 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 473,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Index weist die HSBC-Aktie mit 9,42 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

