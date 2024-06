Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start steigen

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,41 Prozent auf 14 473,45 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 105,066 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 14 453,36 Punkte an der Kurstafel, nach 14 414,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 14 474,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 453,36 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 0,218 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 15 168,44 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 26.03.2024, den Stand von 14 250,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der SDAX auf 13 152,17 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,72 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 3,82 Prozent auf 59,80 EUR), HORNBACH (+ 3,54 Prozent auf 81,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,31 Prozent auf 77,20 EUR), PNE (+ 1,28 Prozent auf 14,26 EUR) und IONOS (+ 1,16 Prozent auf 26,15 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ADTRAN (-4,09 Prozent auf 4,92 USD), Energiekontor (-1,37 Prozent auf 65,00 EUR), KSB SE (-0,62 Prozent auf 638,00 EUR), pbb (-0,57 Prozent auf 5,24 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-0,53 Prozent auf 18,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 33 011 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,065 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at