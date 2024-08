Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent höher bei 18 802,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 697,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 864,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 465,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, stand der LUS-DAX bei 18 668,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 15 818,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 3,30 Prozent auf 117,45 EUR), Covestro (+ 3,08 Prozent auf 55,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 490,30 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 280,70 EUR) und Brenntag SE (+ 1,57 Prozent auf 67,32 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,60 Prozent auf 23,99 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 83,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 62,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,54 Prozent auf 96,30 EUR) und Continental (-0,49 Prozent auf 61,16 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 746 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 226,534 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

