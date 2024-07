Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 25 454,71 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 249,702 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,103 Prozent auf 25 369,50 Punkte an der Kurstafel, nach 25 343,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 368,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 454,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 289,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 253,09 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,16 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 942,65 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 3,10 Prozent auf 8,80 EUR), HUGO BOSS (+ 1,74 Prozent auf 37,44 EUR), LANXESS (+ 1,70 Prozent auf 25,75 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,67 Prozent auf 101,20 EUR) und KION GROUP (+ 1,41 Prozent auf 39,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TUI (-1,50 Prozent auf 6,45 EUR), Lufthansa (-0,80 Prozent auf 5,73 EUR), Ströer SE (-0,55 Prozent auf 62,80 EUR), freenet (-0,54 Prozent auf 25,78 EUR) und Talanx (-0,42 Prozent auf 71,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 077 726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at