Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent aufwärts auf 18 496,10 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,763 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,500 Prozent auf 18 503,18 Punkte an der Kurstafel, nach 18 411,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 564,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 464,77 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,250 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der DAX mit 18 235,45 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Wert von 17 932,17 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 16 446,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,30 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,59 Prozent auf 138,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 26,16 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,50 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 32,62 EUR) und Infineon (+ 1,74 Prozent auf 32,15 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Healthineers (-6,17 Prozent auf 49,92 EUR), Beiersdorf (-2,55 Prozent auf 132,10 EUR), Heidelberg Materials (-1,27 Prozent auf 96,56 EUR), Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 23,84 EUR) und Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 188,40 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 778 154 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,995 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

