Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX entwickelte sich am zweiten Tag der Woche positiv.

Am Dienstag kletterte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,58 Prozent auf 17 808,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 17 815,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 669,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 714,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2024, den Stand von 18 722,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 844,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,36 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 24,72 EUR), Hannover Rück (+ 1,67 Prozent auf 231,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,47 Prozent auf 262,40 EUR), Fresenius SE (+ 1,46 Prozent auf 31,34 EUR) und Henkel vz (+ 1,31 Prozent auf 79,08 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 237,00 EUR), Commerzbank (-0,93 Prozent auf 12,31 EUR), Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 123,70 EUR), Covestro (-0,63 Prozent auf 53,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 92,94 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 476 046 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 221,542 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

