Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone

Der LUS-DAX verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Mittwoch notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,13 Prozent fester bei 18 381,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 396,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 196,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 575,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 18 369,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 16 104,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,78 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,82 Prozent auf 505,00 EUR), Sartorius vz (+ 4,10 Prozent auf 220,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 25,95 EUR), Deutsche Bank (+ 3,44 Prozent auf 15,74 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,83 Prozent auf 39,64 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,35 Prozent auf 445,60 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 36,22 EUR), Hannover Rück (-0,95 Prozent auf 230,50 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 82,02 EUR) und Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 53,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 587 564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,730 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at