Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Morgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 17 895,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 17 847,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 897,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 18 714,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 772,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 928,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,88 Prozent zu Buche. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 555,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,80 Prozent auf 88,70 EUR), adidas (+ 0,66 Prozent auf 214,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,61 Prozent auf 124,45 EUR) und Siemens (+ 0,57 Prozent auf 159,84 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil RWE (-1,83 Prozent auf 31,70 EUR), Brenntag SE (-0,94 Prozent auf 63,50 EUR), EON SE (-0,73 Prozent auf 12,30 EUR), Henkel vz (-0,25 Prozent auf 78,88 EUR) und Siemens Energy (-0,20 Prozent auf 24,67 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die RWE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 232 204 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,818 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,41 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,08 Prozent.

Redaktion finanzen.at