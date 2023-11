Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,11 Prozent fester bei 26 313,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 243,302 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,074 Prozent fester bei 26 303,30 Punkten, nach 26 283,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 26 329,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 295,74 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2023, einen Stand von 24 065,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der MDAX auf 27 153,23 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, den Wert von 25 746,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,29 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 29 815,39 Punkte. 23 626,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,77 Prozent auf 6,09 EUR), HENSOLDT (+ 2,17 Prozent auf 27,26 EUR), Befesa (+ 1,48 Prozent auf 31,46 EUR), Jungheinrich (+ 1,44 Prozent auf 28,26 EUR) und KION GROUP (+ 1,38 Prozent auf 33,76 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Aurubis (-2,23 Prozent auf 79,00 EUR), Delivery Hero (-1,31 Prozent auf 32,47 EUR), EVOTEC SE (-1,02 Prozent auf 18,50 EUR), ENCAVIS (-0,95 Prozent auf 13,63 EUR) und SMA Solar (-0,90 Prozent auf 54,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 909 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,514 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at