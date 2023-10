Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch aktuell aufwärts.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 25 041,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 228,833 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,230 Prozent schwächer bei 24 961,78 Punkten, nach 25 019,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 948,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 061,29 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 316,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 724,76 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2022, den Wert von 22 983,03 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 1,70 Prozent zurück. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 821,72 Zähler.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,22 Prozent auf 64,20 EUR), HelloFresh (+ 1,36 Prozent auf 25,38 EUR), HENSOLDT (+ 1,09 Prozent auf 29,80 EUR), KION GROUP (+ 0,97 Prozent auf 35,44 EUR) und Fraport (+ 0,90 Prozent auf 47,11 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Nordex (-1,41 Prozent auf 10,12 EUR), K+S (-0,96 Prozent auf 16,55 EUR), Aurubis (-0,73 Prozent auf 73,64 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,71 Prozent auf 5,56 EUR) und Befesa (-0,69 Prozent auf 28,70 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 100 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,520 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Mit 10,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at