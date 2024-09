Aufschläge in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 18 647,20 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,752 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,150 Prozent auf 18 546,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 518,39 Punkten am Vortag.

Bei 18 542,23 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 662,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 812,05 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 18 265,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, stand der DAX bei 15 654,03 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,20 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 7,49 Prozent auf 22,95 EUR), Siemens Energy (+ 7,42 Prozent auf 28,67 EUR), Continental (+ 3,66 Prozent auf 53,80 EUR), Commerzbank (+ 3,20 Prozent auf 15,48 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 3,01 Prozent auf 39,98 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,86 Prozent auf 39,47 EUR), Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 519,60 EUR), Beiersdorf (-0,36 Prozent auf 126,15 EUR), Henkel vz (-0,22 Prozent auf 79,94 EUR) und Deutsche Börse (-0,10 Prozent auf 207,90 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 597 582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 226,791 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at