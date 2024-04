Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagmittag fester

Am Mittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 14 354,00 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 118,802 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,236 Prozent schwächer bei 14 314,66 Punkten in den Montagshandel, nach 14 348,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 293,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 354,00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 906,54 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.01.2024, den Stand von 13 484,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Stand von 13 492,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Dürr (+ 2,71 Prozent auf 23,54 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,21 Prozent auf 35,16 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,05 Prozent auf 38,88 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,81 Prozent auf 39,40 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,69 Prozent auf 7,52 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Varta (-6,31 Prozent auf 9,14 EUR), AUTO1 (-2,85 Prozent auf 4,57 EUR), Elmos Semiconductor (-2,76 Prozent auf 77,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,66 Prozent auf 19,00 EUR) und STO SE (-2,45 Prozent auf 151,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Varta-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 456 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,325 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

