Aufschläge in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start fester

Das macht der SDAX am Morgen.

Am Montag steigt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 12 192,12 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 99,185 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 154,40 Zählern und damit 0,189 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 131,51 Punkte).

Bei 12 154,40 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 208,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 875,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SDAX mit 13 700,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 11 309,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,890 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit STRATEC SE (+ 8,67 Prozent auf 42,00 EUR), SFC Energy (+ 2,78 Prozent auf 16,98 EUR), GRENKE (+ 2,57 Prozent auf 19,98 EUR), Kontron (+ 2,34 Prozent auf 19,22 EUR) und IONOS (+ 2,27 Prozent auf 12,64 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Schaeffler (-5,20 Prozent auf 4,78 EUR), Dermapharm (-1,03 Prozent auf 36,56 EUR), thyssenkrupp nucera (-0,95 Prozent auf 13,50 EUR), Varta (-0,82 Prozent auf 19,40 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,52 Prozent auf 28,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 336 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,445 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at