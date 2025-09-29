Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SDAX-Performance im Blick 29.09.2025 17:59:13

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 16 869,05 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 84,431 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,548 Prozent auf 16 866,98 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 897,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 788,34 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 16 843,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 429,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, mit 14 210,36 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,47 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell KWS SAAT SE (+ 4,45 Prozent auf 68,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 4,18 Prozent auf 24,90 EUR), Klöckner (+ 3,91 Prozent auf 5,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 30,50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,69 Prozent auf 21,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil NORMA Group SE (-2,45 Prozent auf 14,34 EUR), thyssenkrupp nucera (-1,50 Prozent auf 10,48 EUR), Sixt SE St (-1,37 Prozent auf 82,50 EUR), SFC Energy (-1,26 Prozent auf 17,26 EUR) und ProCredit (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1 395 448 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,424 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 4,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.24 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,56 -0,14% BVB (Borussia Dortmund)
Deutsche Beteiligungs AG 24,85 3,97% Deutsche Beteiligungs AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 2,23 2,53% Heidelberger Druckmaschinen AG
Klöckner & Co (KlöCo) 5,82 3,74% Klöckner & Co (KlöCo)
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 4,80% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 29,10 0,87% Mutares
NORMA Group SE 14,34 -3,24% NORMA Group SE
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,12 -0,44% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Schaeffler AG 5,68 -0,87% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 20,90 1,21% SCHOTT Pharma
SFC Energy AG 17,22 -0,81% SFC Energy AG
Sixt SE St. 82,10 -1,56% Sixt SE St.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,26 2,44% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 10,51 -0,19% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 869,05 0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. Der Dow kommt am Montag kaum vom Fleck. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen