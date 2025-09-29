Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 16 869,05 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 84,431 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,548 Prozent auf 16 866,98 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 897,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 788,34 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 16 843,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 429,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, mit 14 210,36 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,47 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell KWS SAAT SE (+ 4,45 Prozent auf 68,00 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 4,18 Prozent auf 24,90 EUR), Klöckner (+ 3,91 Prozent auf 5,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 30,50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,69 Prozent auf 21,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil NORMA Group SE (-2,45 Prozent auf 14,34 EUR), thyssenkrupp nucera (-1,50 Prozent auf 10,48 EUR), Sixt SE St (-1,37 Prozent auf 82,50 EUR), SFC Energy (-1,26 Prozent auf 17,26 EUR) und ProCredit (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1 395 448 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,424 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 4,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at