Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag

Am Freitag springt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,30 Prozent auf 13 490,09 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,543 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 13 347,23 Punkte an der Kurstafel, nach 13 317,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 13 493,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 347,23 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,876 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 647,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.06.2024, wurde der SDAX mit 14 623,29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der SDAX 13 048,43 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 2,40 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit adesso SE (+ 7,56 Prozent auf 61,20 EUR), Dürr (+ 6,54 Prozent auf 19,56 EUR), Douglas (+ 5,31 Prozent auf 20,04 EUR), Ceconomy St (+ 4,51 Prozent auf 2,74 EUR) und PNE (+ 4,29 Prozent auf 11,66 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Elmos Semiconductor (-1,79 Prozent auf 65,70 EUR), IONOS (-1,26 Prozent auf 23,55 EUR), KSB SE (-1,06 Prozent auf 560,00 EUR), KWS SAAT SE (-0,60 Prozent auf 66,20 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,42 Prozent auf 23,65 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 202 649 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 9,090 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die TAKKT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at