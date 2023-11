Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,03 Prozent aufwärts auf 2 972,92 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 437,892 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,277 Prozent auf 2 934,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 942,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2 922,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 980,19 Zähler.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der TecDAX auf 2 999,47 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2023, den Wert von 3 161,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, lag der TecDAX bei 2 850,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 788,38 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Telefonica Deutschland (+ 37,86 Prozent auf 2,35 EUR), United Internet (+ 4,39 Prozent auf 20,94 EUR), SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 131,76 EUR), Bechtle (+ 1,75 Prozent auf 43,53 EUR) und Kontron (+ 1,65 Prozent auf 20,90 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ADTRAN (-26,53 Prozent auf 5,39 USD), SMA Solar (-3,88 Prozent auf 52,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,78 Prozent auf 30,31 EUR), PNE (-3,24 Prozent auf 12,56 EUR) und Nordex (-1,90 Prozent auf 10,33 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 100 544 023 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 151,219 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet mit 9,08 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 10,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

