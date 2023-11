Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Der TecDAX notiert derzeit im Plus.

Um 12:09 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent auf 2 992,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 446,320 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,262 Prozent höher bei 2 983,24 Punkten in den Montagshandel, nach 2 975,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 978,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 999,28 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der TecDAX 2 947,25 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, mit 3 128,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 089,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 2,96 Prozent aufwärts. 3 350,46 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 2 788,38 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Energiekontor (+ 3,91 Prozent auf 66,50 EUR), Bechtle (+ 3,46 Prozent auf 44,59 EUR), United Internet (+ 2,96 Prozent auf 19,50 EUR), CANCOM SE (+ 2,87 Prozent auf 27,96 EUR) und HENSOLDT (+ 2,70 Prozent auf 27,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 82,28 EUR), Nagarro SE (-1,30 Prozent auf 76,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,01 Prozent auf 34,14 EUR), Siemens Healthineers (-0,86 Prozent auf 47,20 EUR) und PNE (-0,64 Prozent auf 12,34 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 124 752 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,90 zu Buche schlagen. Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,58 Prozent gelockt.

