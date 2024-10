Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Letztendlich erhöhte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 19 257,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 19 263,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 004,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2024, den Stand von 18 509,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 245,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Stand von 15 190,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 15,01 Prozent nach oben. Bei 19 496,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 7,23 Prozent auf 59,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61 Prozent auf 99,16 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 30,61 EUR), Siemens (+ 2,38 Prozent auf 184,46 EUR) und Daimler Truck (+ 2,34 Prozent auf 35,42 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-6,79 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 499,40 EUR), Symrise (-0,33 Prozent auf 119,70 EUR), Commerzbank (-0,27 Prozent auf 16,76 EUR) und EON SE (-0,23 Prozent auf 12,84 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 659 865 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

