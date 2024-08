Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,49 Prozent auf 8 184,98 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,504 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 144,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 144,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 144,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 203,46 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,126 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 139,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wies der FTSE 100 8 381,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 587,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,00 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit United Utilities (+ 3,38 Prozent auf 10,01 GBP), easyJet (+ 2,65 Prozent auf 4,35 GBP), Entain (+ 2,63 Prozent auf 5,64 GBP), Beazley (+ 2,62 Prozent auf 7,24 GBP) und Anglo American (+ 2,59 Prozent auf 22,80 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Spirax-Sarco Engineering (-0,82 Prozent auf 78,35 GBP), GSK (-0,58 Prozent auf 15,51 GBP), BAE Systems (-0,35 Prozent auf 12,80 GBP), BAT (-0,32 Prozent auf 27,94 GBP) und DCC (-0,29 Prozent auf 51,70 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 13 085 387 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,853 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent an der Spitze im Index.

