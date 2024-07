Aufschläge in London: FTSE 100 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,77 Prozent auf 8 250,33 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 187,46 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 187,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 187,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 267,78 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,031 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der FTSE 100 bei 8 191,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, wies der FTSE 100 7 877,05 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 453,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 6,85 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Frasers Group (+ 10,83 Prozent auf 9,11 GBP), Ocado Group (+ 7,86 Prozent auf 3,86 GBP), Schroders (+ 5,68 Prozent auf 3,98 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,32 Prozent auf 1,21 GBP) und WPP 2012 (+ 2,70 Prozent auf 7,46 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-2,62 Prozent auf 154,15 GBP), Antofagasta (-2,15 Prozent auf 19,55 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,57 Prozent auf 82,60 GBP), easyJet (-1,54 Prozent auf 4,79 GBP) und Glencore (-1,52 Prozent auf 4,52 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 58 599 748 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,942 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at