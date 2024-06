Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich fester

Am Freitag legt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,28 Prozent auf 8 202,84 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,551 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 179,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 179,68 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 237,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 179,68 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,423 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Stand von 8 254,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 952,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der FTSE 100 7 500,49 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,23 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit 3i (+ 3,60 Prozent auf 31,07 GBP), Intertek (+ 2,19 Prozent auf 48,52 GBP), easyJet (+ 1,57 Prozent auf 4,60 GBP), Rolls-Royce (+ 1,41 Prozent auf 4,60 GBP) und Antofagasta (+ 1,39 Prozent auf 21,22 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-4,39 Prozent auf 1,21 GBP), WPP 2012 (-2,08 Prozent auf 7,26 GBP), Lloyds Banking Group (-1,82 Prozent auf 0,55 GBP), Bunzl (-1,80 Prozent auf 30,15 GBP) und Marks Spencer (-1,57 Prozent auf 2,89 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 105 444 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 230,002 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at