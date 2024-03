Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 7 692,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,369 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 646,16 Punkte an der Kurstafel, nach 7 646,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 639,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 695,98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,124 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Wert von 7 681,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 515,38 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 7 929,79 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,382 Prozent ein. Bei 7 764,37 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 5,07 Prozent auf 2,65 GBP), Anglo American (+ 4,18 Prozent auf 17,75 GBP), Centrica (+ 2,90 Prozent auf 1,31 GBP), Land Securities Group (+ 2,37 Prozent auf 6,31 GBP) und Weir Group (+ 2,23 Prozent auf 19,22 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,90 Prozent auf 4,79 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,26 Prozent auf 18,56 GBP), Legal General (-1,59 Prozent auf 2,42 GBP), Reckitt Benckiser (-1,56 Prozent auf 50,34 GBP) und Smurfit Kappa (-1,43 Prozent auf 38,42 EUR).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 65 255 949 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 185,197 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,99 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at