Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Start

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 39 922,81 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,464 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,108 Prozent fester bei 39 912,34 Punkten in den Handel, nach 39 869,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 951,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 861,01 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,837 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.04.2024, einen Wert von 37 753,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 627,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 420,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40 051,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 0,72 Prozent auf 525,04 USD), Caterpillar (+ 0,71 Prozent auf 353,22 USD), American Express (+ 0,53 Prozent auf 242,61 USD), Amazon (+ 0,52 Prozent auf 184,58 USD) und Salesforce (+ 0,47 Prozent auf 286,03 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil IBM (-0,88 Prozent auf 167,49 USD), Amgen (-0,85 Prozent auf 312,05 USD), Intel (-0,69 Prozent auf 31,81 USD), Merck (-0,63 Prozent auf 130,06 USD) und Visa (-0,48 Prozent auf 278,50 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 3 292 521 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,896 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Mit 6,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at