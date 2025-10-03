Microsoft Aktie
|441,40EUR
|0,75EUR
|0,17%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 518,13
|
Abst. Kursziel*:
23,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 517,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|18:59
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|441,40
|0,17%
