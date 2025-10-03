Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

03.10.2025

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 11:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 518,13 		Abst. Kursziel*:
23,52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 517,66 		Abst. Kursziel aktuell:
23,63%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

