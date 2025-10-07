Handel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 46 509,38 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 18,901 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 46 776,04 Zählern und damit 0,174 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46 694,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 46 448,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 868,49 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 45 400,86 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 07.07.2025, mit 44 406,36 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 954,24 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,71 Prozent zu. Bei 47 049,64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 2,14 Prozent auf 295,61 USD), Procter Gamble (+ 1,56 Prozent auf 152,76 USD), Coca-Cola (+ 1,32 Prozent auf 66,97 USD), UnitedHealth (+ 1,26 Prozent auf 363,30 USD) und Travelers (+ 1,05 Prozent auf 285,71 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,64 Prozent auf 239,28 USD), Nike (-2,56 Prozent auf 69,35 USD), Caterpillar (-1,95 Prozent auf 485,74 USD), American Express (-1,49 Prozent auf 327,04 USD) und Microsoft (-1,14 Prozent auf 522,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 20 246 536 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,902 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at