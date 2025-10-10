Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,90 Prozent schwächer bei 45 479,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,243 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 46 622,31 Punkte an der Kurstafel, nach 46 358,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46 641,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45 470,72 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der Dow Jones bei 45 490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 650,64 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 10.10.2024, mit 42 454,12 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 47 049,64 Punkten. 36 611,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 1,09 Prozent auf 297,01 USD), Coca-Cola (+ 1,01 Prozent auf 67,04 USD), Walmart (+ 0,07 Prozent auf 101,84 USD), Sherwin-Williams (-0,12 Prozent auf 332,81 USD) und Johnson Johnson (-0,19 Prozent auf 190,72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-4,99 Prozent auf 216,37 USD), NVIDIA (-4,89 Prozent auf 183,16 USD), Nike (-4,17 Prozent auf 65,22 USD), IBM (-3,61 Prozent auf 277,82 USD) und UnitedHealth (-3,59 Prozent auf 354,50 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 83 951 807 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

