Index-Performance im Fokus 07.10.2025 22:34:46

Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,20 Prozent tiefer bei 46 602,98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,901 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,174 Prozent auf 46 776,04 Punkte an der Kurstafel, nach 46 694,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 868,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46 448,02 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45 400,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 406,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 41 954,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,93 Prozent nach oben. Bei 47 049,64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1,54 Prozent auf 293,87 USD), Procter Gamble (+ 1,42 Prozent auf 152,54 USD), UnitedHealth (+ 1,36 Prozent auf 363,66 USD), Coca-Cola (+ 1,04 Prozent auf 66,79 USD) und Boeing (+ 0,95 Prozent auf 221,82 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-3,18 Prozent auf 68,91 USD), Salesforce (-2,46 Prozent auf 239,74 USD), Caterpillar (-1,75 Prozent auf 486,71 USD), Merck (-1,34 Prozent auf 87,61 USD) und American Express (-1,21 Prozent auf 327,97 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 385 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,902 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

