Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 33 257,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,306 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,072 Prozent auf 33 029,11 Punkte an der Kurstafel, nach 33 052,87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 33 281,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 010,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,21 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 33 507,50 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 35 630,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, erreichte der Dow Jones einen Wert von 32 653,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0,366 Prozent nach oben. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief steht hingegen bei 31 429,82 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 1,75 Prozent auf 344,02 USD), Caterpillar (+ 1,73 Prozent auf 229,96 USD), Amgen (+ 1,04 Prozent auf 258,35 USD), Apple (+ 1,02 Prozent auf 172,51 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 237,45 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-2,42 Prozent auf 100,28 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,37 Prozent auf 20,58 USD), Walt Disney (-1,47 Prozent auf 80,39 USD), 3M (-1,31 Prozent auf 89,76 USD) und Dow (-1,18 Prozent auf 47,77 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 130 546 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,521 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,27 erwartet. Mit 9,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at