Walt Disney Aktie

100,20EUR 0,24EUR 0,24%
Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.08.2025 13:15:22

Walt Disney Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney von 140 auf 142 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der am 21. August gestartete Sport-Streamingdienst ESPN des Unterhaltungskonzerns biete hohes Wachstumspotenzial, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 etwas an./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walt Disney Kaufen
Unternehmen:
Walt Disney 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 116,21 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 116,21 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten