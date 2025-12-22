Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start

Am Morgen geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,68 Prozent stärker bei 25 519,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,716 Prozent auf 25 527,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25 441,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 554,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 24 239,57 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 24 761,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, einen Stand von 21 289,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,66 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Warner Bros Discovery (+ 4,02 Prozent auf 28,89 USD), Axon Enterprise (+ 3,07 Prozent auf 612,46 USD), Synopsys (+ 2,64 Prozent auf 475,98 USD), Tesla (+ 2,64 Prozent auf 493,89 USD) und Diamondback Energy (+ 2,44 Prozent auf 151,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil MercadoLibre (-1,73 Prozent auf 1 963,00 USD), Fastenal (-1,63 Prozent auf 41,66 USD), Zscaler (-1,41 Prozent auf 229,27 USD), eBay (-1,19 Prozent auf 83,65 USD) und Dollar Tree (-1,12 Prozent auf 126,41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 200 803 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

