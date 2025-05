Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,43 Prozent auf 19 850,74 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,51 Prozent stärker bei 19 866,83 Punkten, nach 19 571,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 20 024,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 777,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,15 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2025, den Stand von 19 436,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Stand von 21 478,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 318,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 5,36 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Microsoft (+ 8,95 Prozent auf 430,62 USD), Constellation Energy (+ 7,69 Prozent auf 240,62 USD), IDEXX Laboratories (+ 7,26 Prozent auf 464,08 USD), AppLovin A (+ 6,05 Prozent auf 285,60 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,36 Prozent auf 578,42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil QUALCOMM (-7,75 Prozent auf 136,95 USD), KLA-Tencor (-2,58 Prozent auf 684,55 USD), AstraZeneca (-2,05 Prozent auf 70,32 USD), Amgen (-2,03 Prozent auf 285,00 USD) und Gilead Sciences (-1,99 Prozent auf 104,42 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 948 540 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Mit 5,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at