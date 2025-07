NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 845 auf 950 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Facebook-Konzern habe mit seinem Quartalsumsatz die Erwartungen übertroffen und auch mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. KI steigere weiterhin die Werbestärke und -effizienz auf breiter Basis, während der reduzierte Personalbestand die operative Hebelwirkung im großen Maßstab unterstütze./rob/ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 01:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.