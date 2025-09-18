Meta Platforms Aktie

665,60EUR 20,00EUR 3,10%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.09.2025 15:28:03

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta nach der Hausmesse "Connect" des Facebook-Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Meta habe seine Fortschritte rund das Thema Künstliche Intelligenz (KI) präsentiert, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte blieb optimistisch hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten für KI, darunter Werbung, Nutzung von Messaging-Technologien zur Unternehmenskommunikation und mit KI verknüpfte Geräte./rob/la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 875,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 782,90 		Abst. Kursziel*:
11,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 784,35 		Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten